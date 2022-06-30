Байден анонсировал пакет военной помощи Украине на $800 млн

США выделят Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму $800 млн, он будет включать современные системы противовоздушной обороны. Об этом во время пресс-конференции после саммита НАТО в Мадриде объявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает The Hill.
В пакет военной помощи также войдут противобатарейные радары, артиллерия и боеприпасы, в том числе к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США уже поставляют Украине (1 июня Пентагон сообщил, что передает Киеву пять РСЗО, способных поражать цели на расстоянии до 80 км, и снаряды к ним; они прибыли в страну 23 июня) Байден добавил, что РСЗО Киеву поставят и другие страны.
Об увеличении помощи Украине объявил и президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Reuters. Париж поставит Киеву еще шесть самоходных артиллерийских установок Cаesar.
Ранее на этой неделе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США направят на Украину системы ПВО средней и большой дальности, но не уточнил, о каком именно вооружении идет речь.
По данным Пентагона, с начала российской военной операции Вашингтон оказал Киеву военную помощь на $6,1 млрд. В мае Байден подписал закон, который позволяет выделить на оружие и другую поддержку Украине $40 млрд.
Россия не раз обвиняла Запад в «накачке» Украины оружием и выражала обеспокоенность из-за планируемых поставок РСЗО. В частности, посол России в США Анатолий Антонов предположил, что это увеличит риск нанесения ударов по российским городам. И Вашингтон, и Киев исключали такое развитие событий.