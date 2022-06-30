Что изменится в жизни россиян с 1 июляБыстрое оформление паспорта, защита пенсий, квалификация гидов и другие нововведения
Фоторепортажи
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
Спецоперация на Украине
21:41 (мск), источник: РБК

Байден анонсировал пакет военной помощи Украине на $800 млн

В новый пакет помощи от США стоимостью $800 млн войдут в том числе боеприпасы к РСЗО HIMARS. Макрон заявил, что Франция передаст Украине шесть артиллерийских установок Caesar.

Источник: AFP 2022

США выделят Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму $800 млн, он будет включать современные системы противовоздушной обороны. Об этом во время пресс-конференции после саммита НАТО в Мадриде объявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает The Hill.

В пакет военной помощи также войдут противобатарейные радары, артиллерия и боеприпасы, в том числе к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США уже поставляют Украине (1 июня Пентагон сообщил, что передает Киеву пять РСЗО, способных поражать цели на расстоянии до 80 км, и снаряды к ним; они прибыли в страну 23 июня) Байден добавил, что РСЗО Киеву поставят и другие страны.

Об увеличении помощи Украине объявил и президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Reuters. Париж поставит Киеву еще шесть самоходных артиллерийских установок Cаesar.

Ранее на этой неделе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США направят на Украину системы ПВО средней и большой дальности, но не уточнил, о каком именно вооружении идет речь.

По данным Пентагона, с начала российской военной операции Вашингтон оказал Киеву военную помощь на $6,1 млрд. В мае Байден подписал закон, который позволяет выделить на оружие и другую поддержку Украине $40 млрд.

Россия не раз обвиняла Запад в «накачке» Украины оружием и выражала обеспокоенность из-за планируемых поставок РСЗО. В частности, посол России в США Анатолий Антонов предположил, что это увеличит риск нанесения ударов по российским городам. И Вашингтон, и Киев исключали такое развитие событий.

Справка
Что значат сообщения о дефолте России по внешнему долгуЗападные информагентства сообщили, что 27 июня Россия «впервые с 1918 года» допустила дефолт по внешнему госдолгу. Насколько обоснованно такое утверждение и каковы риски сложившейся ситуации для России — в материале РБК
 Реакция Зеленского на признание Сирией ДНР и ЛНР
Названа причина вывода войск РФ с острова Змеиный
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь