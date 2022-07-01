Киссинджер назвал три варианта окончания конфликта на Украине

Свое видение ситуации господин Киссинджер рассказал в интервью британскому журналу The Spectator. Он перечислил три варианта окончания конфликта, каждый из которых, по его словам, еще возможен:
Если российские военные останутся на текущих позициях, то они «получат 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря», отметил экс-госсекретарь. По его мнению, это будет означать победу России, «несмотря на все неудачи, которые она потерпела в начале», а роль НАТО «не будет столь решающей», как раньше.
Если Россию «попытаются выгнать» с территории, которую она получила до начала военной операции, в том числе из Крыма, то, по мнению Генри Киссинджера, «встанет вопрос о войне с самой Россией».
Если Украина «сможет удержать Россию от каких-либо военных завоеваний», а «линию фронта отодвинут» к государственным границам по состоянию на 24 февраля, это будет означать проигрыш РФ. В этом случае Украина будет «перевооружена и тесно связана с НАТО», либо даже станет частью альянса, а все остальные вопросы решат посредством переговоров, считает политик.
Господин Киссинджер убежден, что президент Украины Владимир Зеленский придерживается третьего сценария. Если он осуществится, то НАТО станет только сильнее благодаря присоединению Финляндии и Швеции, а Украина «будет располагать крупнейшими сухопутными войсками в Европе», уточнил экс-госсекретарь.
«России покажут, что нависший над Европой со времен Второй мировой войны страх перед высадкой российской армии… может быть развеян действиями НАТО. Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как целым, а не с Америкой в роли главного звена в защите Европы с помощью ядерных сил», — добавил Генри Киссинджер.
В мае бывший госсекретарь призывал оказать давление на Украину для возобновления мирных переговоров с РФ, а также прекратить попытки «нанести сокрушительное поражение» российским войскам. Владимир Зеленский раскритиковал такой подход. Господина Киссинджера внесли в базу «Миротворец» как «соучастника преступлений российской власти». В июне он заявил, что поддерживает объединение НАТО вокруг ситуации на Украине. Он также считает, что по окончании боевых действий России нужно будет «найти место», в противном случае страна станет форпостом Китая в Европе.