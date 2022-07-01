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02:20 (мск), источник: ТАСС

Макрон заявил об отсутствии условий для устранения недопонимания между Россией и НАТО

Европе не удалось создать хорошую коллективную организацию после падения Берлинской стены, отметил французский лидер.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европе не удалось создать условия для устранения недопонимания между Россией и НАТО после окончания холодной войны. Такое мнение он выразил в документальном фильме Un President, l'Europe et la guerre («Президент, Европа и война»), премьера которого прошла в четверг на телеканале France 2.

«Нам не удалось создать хорошую коллективную организацию после падения Берлинской стены. Мы не смогли переосмыслить суть НАТО после этого события. В восприятии русских альянс не должен был расширяться на восток. Это повлекло за собой огромное недоверие. Нужно осознавать, что мы не создали условия для того, чтобы преодолеть это недопонимание», — отметил президент.

Саммит НАТО проходит в Мадриде 28—30 июня. Альянс разработал и принял новую Стратегическую концепцию с учетом актуальных событий на международной арене и стратегических перспектив развития организации. Россия в ней названа «самой значительной угрозой».

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