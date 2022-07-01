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12:22 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Германия потребовала от Литвы снять запрет на транзит в Калининград

БЕРЛИН, 1 июл — РИА Новости. Немецкое правительство возмущено действиями Литвы в ситуации с Калининградом и настаивает на снятии запрета на транзит, сообщило онлайн-издание Spiegel.

Источник: © РИА Новости

«Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что “это транспорт из России в Россию, это разрешено”, — пишет издание.

ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение.

Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза.

Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.

Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас «уже не до разговоров». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.

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