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13:25 (мск), источник: ТАСС

Почти 80 самолетов российских авиакомпаний задержаны за рубежом

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. За рубежом на сегодняшний день задержано 77 российских самолетов. Об этом сообщил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодня хочу вам сказать, что машин 77. Одну машину нам удалось вернуть. Мы боремся за каждый самолет», — сказал он.

Часть самолетов, по словам Савельева, была задержана по решению лизингодателей, а некоторые машины не смогли взлететь из-за резкого закрытия европейского неба.

Как ранее сообщал Минтранс, сейчас в РФ эксплуатируется 1 274 самолета. Из них в российском реестре зарегистрировано 1 207 (пассажирских — 1 151).

В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что власти помогут российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов, объявил о налоговых послаблениях для вкладчиков банков и владельцев авто и рассказал о защите российских компаний от требований зарубежных совладельцев. При этом, по словам премьера, перечень мер будет постоянно пополняться исходя из развития событий.

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