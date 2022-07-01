13:25 (мск), источник: ТАСС
Почти 80 самолетов российских авиакомпаний задержаны за рубежом
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. За рубежом на сегодняшний день задержано 77 российских самолетов. Об этом сообщил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«На сегодня хочу вам сказать, что машин 77. Одну машину нам удалось вернуть. Мы боремся за каждый самолет», — сказал он.
Часть самолетов, по словам Савельева, была задержана по решению лизингодателей, а некоторые машины не смогли взлететь из-за резкого закрытия европейского неба.
Как ранее сообщал Минтранс, сейчас в РФ эксплуатируется 1 274 самолета. Из них в российском реестре зарегистрировано 1 207 (пассажирских — 1 151).
В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что власти помогут российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов, объявил о налоговых послаблениях для вкладчиков банков и владельцев авто и рассказал о защите российских компаний от требований зарубежных совладельцев. При этом, по словам премьера, перечень мер будет постоянно пополняться исходя из развития событий.