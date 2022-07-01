Песков прокомментировал данные о переданном Путину послании Зеленского

«Я могу сказать следующее: речь не идет о каком-то письменном послании, вот единственное, что я могу сказать», — пояснил представитель Кремля. Видодо прибыл в Москву 30 июня на встречу с Путиным, а накануне в Киеве встретился с Зеленским.
На встрече в столице лидеры обсуждали ситуацию на Украине, торгово-экономическое сотрудничество России, Евразийского экономического союза и Индонезии, партнерство в энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах.
Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в свою очередь заявил изданию «Страна.ua», что Зеленский не передавал Путину какого-либо послания. «Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях», — отметил он.
Зеленский ранее неоднократно предлагал российской стороне провести переговоры с Путиным, чтобы решить конфликт на Украине. Лидеры нескольких западных стран в ходе переговоров с российским президентом передавали ему просьбы Зеленского. Российская сторона не отвергает возможность такой встречи, однако она должна быть тщательно подготовлена, пояснил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.