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13:15 (мск), источник: Ведомости

Песков прокомментировал данные о переданном Путину послании Зеленского

Послание президента Украины Владимира Зеленского, переданное индонезийским лидером Джоко Видодо российскому президенту Владимиру Путину, было представлено не в письменной форме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

«Я могу сказать следующее: речь не идет о каком-то письменном послании, вот единственное, что я могу сказать», — пояснил представитель Кремля. Видодо прибыл в Москву 30 июня на встречу с Путиным, а накануне в Киеве встретился с Зеленским.

На встрече в столице лидеры обсуждали ситуацию на Украине, торгово-экономическое сотрудничество России, Евразийского экономического союза и Индонезии, партнерство в энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в свою очередь заявил изданию «Страна.ua», что Зеленский не передавал Путину какого-либо послания. «Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях», — отметил он.

Зеленский ранее неоднократно предлагал российской стороне провести переговоры с Путиным, чтобы решить конфликт на Украине. Лидеры нескольких западных стран в ходе переговоров с российским президентом передавали ему просьбы Зеленского. Российская сторона не отвергает возможность такой встречи, однако она должна быть тщательно подготовлена, пояснил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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