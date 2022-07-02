Spiegel: в Литве считают поражением позицию Еврокомиссии по Калининграду

По данным издания, в документе ЕК пропишет, что подпадающие под санкции товары Россия сможет перевозить в Калининград только в том объеме, который транспортировался до начала специальной военной операции на Украине. Тем самым Брюссель намеревается не допустить, чтобы через Калининград Москва экспортировала такую продукцию в другие страны. В то же время в особых случаях, если речь идет, например, о ремонте шлюзов и т. п., будет разрешено превышать объемы перевозок. Еврокомиссия будет ориентироваться на таможенные документы Литвы последних лет.
«В Вильнюсе это оценивается как поражение», — пишет Der Spiegel. «Не мы изменили нашу позицию», — приводит издание слова источника в правительственных кругах страны. Там в особенности возмущены позицией Берлина. «Германская сторона с 18 июня оказывает давление на Еврокомиссию, чтобы Калининград был исключен из-под санкций», — отметил источник журнала. По его словам, в Литве задаются вопросом, будут немецкие военнослужащие, размещенные в стране, защищать ее в случае конфликта с Россией или же их отведут.
Ранее Der Spiegel писал, что правительство Германии возмущено действиями Литвы по вопросу транзитных перевозок в Калининградскую область из регионов РФ. Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее призвала найти общеевропейское решение для ситуации вокруг Калининграда. Она подчеркнула, что санкционные пакеты касаются импорта и экспорта товаров в Россию, но не транзита из одной части страны в другую.
18 июня Литва сообщила, что прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов РФ в Калининградскую область. 21 июня стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. Власти Литвы утверждают, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только последовательно применяет санкции ЕС.