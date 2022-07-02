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20:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко заявил о попытке Украины нанести ракетный удар по Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вооруженные силы Украины несколько дней назад пытались нанести удар по военным объектам на территории Белоруссии. По его словам, все ракеты были перехвачены. Лукашенко также сообщил, что дал приказ военным «взять под прицел» центры принятия решений «противников Минска». И заявил, что Белоруссию пытаются втянуть в военные действия на Украине, но этого не будет.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами “Панцирь” удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», — сказал Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии (цитата по «РИА Новости»).

«Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине. Цель одна — одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину», — сказал Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Он дополнил, что «они были бы рады», если белорусская армия вошла на территорию Украины. «Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад: мы не стремимся воевать в Украине. Нам эта война абсолютно не нужна», — подчеркнул он.

Александр Лукашенко сказал, что Россия и Белоруссия должны «быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада». Лукашенко также заявил, что НАТО и Европейский союз «заинтересованы в новых провокациях» против России и Белоруссии. По его словам, они заинтересованы, чтобы «война продолжалась» и «не было дела до других точек в мире». «И самое главное: через Россию подобраться к главному сопернику — Китаю», — заявил он (цитата по БЕЛТА).

Весной Лукашенко сообщал, что Белоруссия предоставляет России материально-техническую поддержку для выполнения задач на Украине, в том числе разрешает наносить удары по Украине со своей территории. При этом, как заявляют белорусские власти, их армия не принимает непосредственного участия в военных действиях. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе также не стала признавать Белоруссию стороной конфликта России и Украины.

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