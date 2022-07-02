Лукашенко заявил о попытке Украины нанести ракетный удар по Белоруссии

«Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами “Панцирь” удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», — сказал Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии (цитата по «РИА Новости»).
«Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине. Цель одна — одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину», — сказал Лукашенко (цитата по БЕЛТА).
Он дополнил, что «они были бы рады», если белорусская армия вошла на территорию Украины. «Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад: мы не стремимся воевать в Украине. Нам эта война абсолютно не нужна», — подчеркнул он.
Александр Лукашенко сказал, что Россия и Белоруссия должны «быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада». Лукашенко также заявил, что НАТО и Европейский союз «заинтересованы в новых провокациях» против России и Белоруссии. По его словам, они заинтересованы, чтобы «война продолжалась» и «не было дела до других точек в мире». «И самое главное: через Россию подобраться к главному сопернику — Китаю», — заявил он (цитата по БЕЛТА).
Весной Лукашенко сообщал, что Белоруссия предоставляет России материально-техническую поддержку для выполнения задач на Украине, в том числе разрешает наносить удары по Украине со своей территории. При этом, как заявляют белорусские власти, их армия не принимает непосредственного участия в военных действиях. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе также не стала признавать Белоруссию стороной конфликта России и Украины.