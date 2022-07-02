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22:05 (мск), источник: РБК

В Сербии сочли, что Запад попросит «пехоту для конфликтов с Россией»

От Сербии требуют ввести санкции против России, затем в рамках политики «шантажа» уровень просьб будет увеличиваться, однако Белград намерен продолжать проводить независимую политику, заявил глава сербского МВД Александар Вулин на Pink TV.

Источник: AP 2022

Его слова приводятся на сайте министерства.

Обычно все шантажи начинаются с того, что давайте просто введем санкции против России, а потом давайте просто признаем Косово, а потом просто отдадим Республику Сербскую, а потом просто вооружим Украину, а потом давайте просто дадим пехоту для конфликтов с Россией.

Александар Вулин

Вулин также прокомментировал слова вице-президента Зораны Михайлович, которая рассказала об ожидании «более ясного» отношения к конфликту на Украине со стороны будущего правительства Сербии, отметив, что у Белграда «нет времени смотреть в прошлое, потому что мир меняется».

«Что тебе неясно? Что вам неясно? Мы более чем ясны, когда речь идет о конфликте на Украине. Мы уважаем территориальную целостность Украины, но санкции против РФ вводить не будем, что не ясно?», — поинтересовался министр. Он продолжил: «хотим ли мы быть частью конфликта Запада с Россией? Хотим ли мы забыть все эти десятилетия, когда нас поддерживала Россия? Хотим ли мы забыть все эти столетия славянского братства?».

Сербский министр выразил уверенность, что Евросоюз и США не уважают суверенитет и целостность республики.

Если Вашингтон и Брюссель видят принцип территориальной целостности в качестве ключевого в политике, продолжил глава МВД, им следует «начать с Сербии».

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Вучич призвал найти альтернативу российской нефти из-за западных санкций

«Сначала отозвать признание Косово, потом извиниться: единая Сербия, мы были неправы, разбомбив вас, извините за детей, которых мы убили, извините за то, что мы сделали с вами, мы начнем с исправления наших ошибок», — призвал Вулин.

Он также посоветовал «не просить Сербию быть пехотинцем пакта НАТО, чтобы Сербия была тем, кто вступит в конфликт с Россией». Министр подчеркнул, что официальный Белград не намерен конфликтовать с Москвой и «вступать в чужие войны», будучи «чьими-то пехотинцами».

Власти Сербии и ранее заявляли о готовности сопротивляться введению ограничительных мер против России, в середине мая президент республики Александр Вучич сказал, что Белград будет так делать «до тех пор, пока может». Он отметил, что страна уже сталкивается с последствиями своей политики. Президент Сербии заверил, что позиция Белграда не является русофобской или прозападной, несмотря на окружение странами НАТО.

Немецкий канцлер Олаф Шольц во время визита в Сербию «четко и резко» попросил присоединиться к санкциям Евросоюза. Премьер Хорватии Андрей Пленкович в начале июня призвал власти Сербии перестать «сидеть на двух стульях» и определиться с позицией в отношении санкций. Он сказал, что Белграду пора определиться с выбором стороны, если у нее есть стремление по евроинтеграции. В ответ Вучич отметил наставнический тон заявления Пленковича. Президент посетовал: «они не говорят: я бы хотел, чтобы наши друзья из Сербии были вместе с нами в чем-то. Это были бы другие слова».

В середине июня Вучич рассказал, что Сербия не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза с 1 ноября. «И кто знает, какие санкции будут введены к тому времени», — добавил он.

Михаил Добрунов

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