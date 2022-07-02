В Сербии сочли, что Запад попросит «пехоту для конфликтов с Россией»

Его слова приводятся на сайте министерства.
Вулин также прокомментировал слова вице-президента Зораны Михайлович, которая рассказала об ожидании «более ясного» отношения к конфликту на Украине со стороны будущего правительства Сербии, отметив, что у Белграда «нет времени смотреть в прошлое, потому что мир меняется».
«Что тебе неясно? Что вам неясно? Мы более чем ясны, когда речь идет о конфликте на Украине. Мы уважаем территориальную целостность Украины, но санкции против РФ вводить не будем, что не ясно?», — поинтересовался министр. Он продолжил: «хотим ли мы быть частью конфликта Запада с Россией? Хотим ли мы забыть все эти десятилетия, когда нас поддерживала Россия? Хотим ли мы забыть все эти столетия славянского братства?».
Если Вашингтон и Брюссель видят принцип территориальной целостности в качестве ключевого в политике, продолжил глава МВД, им следует «начать с Сербии».
«Сначала отозвать признание Косово, потом извиниться: единая Сербия, мы были неправы, разбомбив вас, извините за детей, которых мы убили, извините за то, что мы сделали с вами, мы начнем с исправления наших ошибок», — призвал Вулин.
Он также посоветовал «не просить Сербию быть пехотинцем пакта НАТО, чтобы Сербия была тем, кто вступит в конфликт с Россией». Министр подчеркнул, что официальный Белград не намерен конфликтовать с Москвой и «вступать в чужие войны», будучи «чьими-то пехотинцами».
Власти Сербии и ранее заявляли о готовности сопротивляться введению ограничительных мер против России, в середине мая президент республики Александр Вучич сказал, что Белград будет так делать «до тех пор, пока может». Он отметил, что страна уже сталкивается с последствиями своей политики. Президент Сербии заверил, что позиция Белграда не является русофобской или прозападной, несмотря на окружение странами НАТО.
Немецкий канцлер Олаф Шольц во время визита в Сербию «четко и резко» попросил присоединиться к санкциям Евросоюза. Премьер Хорватии Андрей Пленкович в начале июня призвал власти Сербии перестать «сидеть на двух стульях» и определиться с позицией в отношении санкций. Он сказал, что Белграду пора определиться с выбором стороны, если у нее есть стремление по евроинтеграции. В ответ Вучич отметил наставнический тон заявления Пленковича. Президент посетовал: «они не говорят: я бы хотел, чтобы наши друзья из Сербии были вместе с нами в чем-то. Это были бы другие слова».
В середине июня Вучич рассказал, что Сербия не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза с 1 ноября. «И кто знает, какие санкции будут введены к тому времени», — добавил он.