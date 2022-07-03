03:05 (мск), источник: Комсомольская правда
Трамп намерен бороться за пост президента США в 2024 году
NYP сообщила, что Трамп скоро объявит о начале своей президентской кампании.
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ближайшие месяцы объявит о намерении бороться за президентский пост в 2024 году. Об этом в субботу 2 июля сообщает New York Post.
«Трамп может объявить, что будет участвовать в выборах, до ноября», — цитирует издание сообщение близких к политику источников.
Ранее о том, что Трамп намерен вскоре объявить о своем участии в президентской гонке, сообщил телеканал CNN.
Дональд Трамп еще в начале июня заявил, что окончательно определился с вопросом об участии в следующих выборах главы Белого дома, которые пройдут в 2024 году. Вместе с тем обнародовать свое решение политик не спешил, ссылаясь на возможные трудности.
«Пока не могу ответить публично, поскольку это может повлиять на финансирование кампании… Но я совершенно точно знаю свой ответ», — заявил Трамп американским СМИ.
Ранее Дональд Трамп обвинил действующего американского президента в украинском кризисе и заявил, что Байден довел страну до худших времен. По словам Трампа, у американцев сейчас «президент, который не понимает что происходит, что он говорит, где он».
Мария Павлова