Обязанности Елизаветы II впервые за десять лет сократили, пишут СМИ

Отмечается, что как глава государства британская королева должна выполнять определенные обязанности, которые включают в себя официальное открытие парламента, назначение премьер-министра, а также нанесение государственных визитов и прием глав других государств.
Теперь, как пишет газета, эти обязанности описаны «более расплывчатыми формулировками», в которых говорится, что роль королевы «включает в себя ряд парламентских и дипломатических обязанностей», а также прием посещающих ее глав других государств.
По данным газеты, сын королевы принц Уэльский возьмет на себя ряд наиболее ответственных официальных обязанностей королевы, в то время как некоторые другие обязанности, в частности официальное открытие парламента, были и вовсе отменены.
Источник во дворце отметил, что сокращение обязанностей монарха — это не «кардинальное» изменение, а лишь небольшое пост-юбилейное обновление.
Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец — король Георг VI. В этом году она отметила 70-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей правления. За период правления Елизаветы II в Великобритании сменились 14 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона. СМИ сообщали, что королева стала второй в списке самых долго правящих монархов в истории, обогнав короля Таиланда Пхумипона Адульядета, правившего 70 лет и 126 дней в период с 1946 по 2016 год.