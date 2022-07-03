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12:45 (мск), источник: ТАСС

Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, ВС РФ и Народная милиция ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и некоторыми близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Белая Гора, Новодружеск и Малорязанцево.

«Общая площадь освобожденных за последние 24 часа территорий составила 182 квадратных километра», — подчеркнули в Минобороны России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о помощи.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил в субботу ТАСС, что территория республики в самое ближайшее время будет взята под контроль на 100%, учитывая активные наступательные действия сил ЛНР и РФ на харьковском и донецком направлениях.

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