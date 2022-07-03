Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики

«Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — заявили в ведомстве.
Как отметили в Минобороны, ВС РФ и Народная милиция ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и некоторыми близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Белая Гора, Новодружеск и Малорязанцево.
«Общая площадь освобожденных за последние 24 часа территорий составила 182 квадратных километра», — подчеркнули в Минобороны России.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о помощи.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил в субботу ТАСС, что территория республики в самое ближайшее время будет взята под контроль на 100%, учитывая активные наступательные действия сил ЛНР и РФ на харьковском и донецком направлениях.