МИД обвинил администрацию Макрона в нарушении конфиденциальности беседы с Путиным

30 июня на канале France 2 состоялась премьера документального фильма «Президент, Европа и война». В фильме есть сцена телефонного разговора Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным, который состоялся 20 февраля 2022 года.
«Когда осуществляются звонки на высшем уровне, а они сейчас стали ходовым инструментом дипломатии, в том числе после пандемии, то это, конечно, конфиденциальная история… Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, непосредственно в комнате, в кабинете, и непосредственно у стола, где происходил этот разговор, звук был поставлен на громкую связь, ну, так бывает, потому что и записывающие участвуют, и переводчики, конечно. Но вот из невиданного: оказывается, весь разговор записывала журналистская камера», — сказала Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (запись опубликована в Telegram-канале дипломата).