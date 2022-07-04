Тимошенко выступила против мирного соглашения с Россией

«Это неприемлемо для Украины. Мирное соглашение — иллюзия, а единственный выход — победа в бою», — сказала госпожа Тимошенко The Telegraph.
По ее мнению, это нужно для защиты от России. Она считает, что, хотя сейчас Казахстан и Белоруссия являются российскими союзниками, к власти там может прийти оппозиция.
Тимошенко также ответила на вопрос, не рискует ли Великобритания спровоцировать новую мировую войну, увеличивая поставки оружия Киеву: «Мы уже на третьей мировой войне, так как сейчас за Украиной стоят 50 стран».
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. Последний раз очные переговоры делегаций Москвы и Киева прошли в Стамбуле 29 марта. Украина приостановила переговоры в мае.