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Спецоперация на Украине
07:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Тимошенко выступила против мирного соглашения с Россией

Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко назвала неприемлемым заключение мирного соглашение с Россией. По ее мнению, любое такое действие станет «лишь первым шагом к очередной войне».

Источник: Reuters

«Это неприемлемо для Украины. Мирное соглашение — иллюзия, а единственный выход — победа в бою», — сказала госпожа Тимошенко The Telegraph.

Бывший украинский премьер призвала Молдавию, Белоруссию, Грузию, Казахстан, скандинавские и балтийские страны «не терять времени, начать укреплять вооруженные силы и стать членами НАТО», если они еще не вступили в альянс.

По ее мнению, это нужно для защиты от России. Она считает, что, хотя сейчас Казахстан и Белоруссия являются российскими союзниками, к власти там может прийти оппозиция.

Тимошенко также ответила на вопрос, не рискует ли Великобритания спровоцировать новую мировую войну, увеличивая поставки оружия Киеву: «Мы уже на третьей мировой войне, так как сейчас за Украиной стоят 50 стран».

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. Последний раз очные переговоры делегаций Москвы и Киева прошли в Стамбуле 29 марта. Украина приостановила переговоры в мае.

Леонид Уварчев

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