Володин: размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции поставит под удар их жителей

Спикер заявил, что «в случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника». «Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — написал он в Telegram.
Город Лаппеенранта находится вблизи границы с РФ, его население — 72 тыс. человек.
Финляндия и Швеция в мае подали заявки о вступлении в альянс из-за российской военной операции на Украине. Против выступала Турция, которая хочет, чтобы признанные ею террористическими организации были запрещены в Финляндии и Швеции на законодательном уровне. Тем не менее Анкара официально согласилась не препятствовать расширению альянса.