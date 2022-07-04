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10:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Володин: размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции поставит под удар их жителей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на заявление властей финского города Лаппеенранта о готовности разместить у себя базу НАТО. Российский парламентарий не согласился с тем, что базы альянса помогут «создать чувство безопасности».

Источник: РИА "Новости"

Спикер заявил, что «в случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника». «Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — написал он в Telegram.

Город Лаппеенранта находится вблизи границы с РФ, его население — 72 тыс. человек.

Финляндия и Швеция в мае подали заявки о вступлении в альянс из-за российской военной операции на Украине. Против выступала Турция, которая хочет, чтобы признанные ею террористическими организации были запрещены в Финляндии и Швеции на законодательном уровне. Тем не менее Анкара официально согласилась не препятствовать расширению альянса.

Лаура Кеффер

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