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12:28 (мск), источник: ТАСС

Пасечник заявил, что в ЛНР 3 июля станет праздничной датой

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Третье июля — историческая для Луганской Народной Республики (ЛНР) дата, она станет праздничной. Об этом в понедельник заявил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия-24».

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Источник: РИА "Новости"

«Третье июля станет для нас праздничной датой, это историческая дата, она войдет красным днем календаря в историю Луганской Народной Республики», — сказал он.

Пасечник отметил, что жители ЛНР ждали освобождения республики восемь лет:

Жители находились в заложниках у украинских нацистов, у них не было возможности праздновать День Победы, разговаривать на русском языке, не было гарантированных конституцией свобод. Нас встречали как освободителей, ликование продолжается и сегодня.

Глава ЛНР добавил, что жители Лисичанска встретили освобождение города с большим воодушевлением. «Подразделения ЛНР совместно с военнослужащими РФ, с подразделением “Ахмат” принесли на территорию Лисичанска, на территорию всей республики долгожданное освобождение», — указал Пасечник.

Как обратил внимание глава ЛНР, возможны попытки украинских боевиков отвоевать освобожденные территории республики, но их «никто никому уже не отдаст». «Наша армия, подразделения Народной милиции ЛНР, в полном взаимодействии с подразделениями ВС РФ обладает достаточными силами и средствами, чтобы не допустить этого», — отметил Пасечник.

Накануне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

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