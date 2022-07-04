Пасечник заявил, что в ЛНР 3 июля станет праздничной датой

«Третье июля станет для нас праздничной датой, это историческая дата, она войдет красным днем календаря в историю Луганской Народной Республики», — сказал он.
Пасечник отметил, что жители ЛНР ждали освобождения республики восемь лет:
Глава ЛНР добавил, что жители Лисичанска встретили освобождение города с большим воодушевлением. «Подразделения ЛНР совместно с военнослужащими РФ, с подразделением “Ахмат” принесли на территорию Лисичанска, на территорию всей республики долгожданное освобождение», — указал Пасечник.
Как обратил внимание глава ЛНР, возможны попытки украинских боевиков отвоевать освобожденные территории республики, но их «никто никому уже не отдаст». «Наша армия, подразделения Народной милиции ЛНР, в полном взаимодействии с подразделениями ВС РФ обладает достаточными силами и средствами, чтобы не допустить этого», — отметил Пасечник.
Накануне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.