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12:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Больше половины прибывших в Польшу украинских беженцев покинули страну

По данным пограничной стражи Польши, более 2,5 млн украинских беженцев из 4,5 млн общего количества прибывших покинули страну. Они направились в другие страны или вернулись на Украину.

Источник: AFP 2022

Согласно подсчетам МВД Польши, на данный момент в стране остались 1,5 млн украинцев. Большинство из них — женщины и дети. Около 500 тыс. беженцев получили личный номер PESEL, дающий право на работу в Польше и на социальные пособия.

Приграничные с Украиной страны — Польша, Чехия, Венгрия — испытывают экономические трудности из-за наплыва беженцев. Из-за этого они вынуждены сокращать объемы помощи переселенцам. Так, 1 июля власти Польши объявили о закрытии программы помощи украинским беженцам, которые давно находятся в стране. Им прекратили выплачивать по 40 злотых в день (465,6 ₽).

По данным ООН, после начала военной операции России Украину покинули 8,402336 млн человек. Это больше пятой части населения страны.

Анастасия Ларина

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