Больше половины прибывших в Польшу украинских беженцев покинули страну

Согласно подсчетам МВД Польши, на данный момент в стране остались 1,5 млн украинцев. Большинство из них — женщины и дети. Около 500 тыс. беженцев получили личный номер PESEL, дающий право на работу в Польше и на социальные пособия.
Приграничные с Украиной страны — Польша, Чехия, Венгрия — испытывают экономические трудности из-за наплыва беженцев. Из-за этого они вынуждены сокращать объемы помощи переселенцам. Так, 1 июля власти Польши объявили о закрытии программы помощи украинским беженцам, которые давно находятся в стране. Им прекратили выплачивать по 40 злотых в день (465,6 ₽).
По данным ООН, после начала военной операции России Украину покинули 8,402336 млн человек. Это больше пятой части населения страны.