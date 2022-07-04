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14:19 (мск), источник: © РИА Новости

Арестович назвал сдачу Лисичанска удачной операцией украинских войск

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией украинских военных.

Источник: AFP 2022

«Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации — это успешная военная операция. Ее главными задачами были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта», — написал Арестович в Telegram-канале. По его словам, «все задачи операции выполнены». Он убежден, что украинские войска смогут вернуть под свой контроль Лисичанск.

«Одно из главных достижений этой операции — это сломанный красноармейский стереотип “ни шагу назад”, который восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа (донецкого аэропорта — ред.), 32-го блокпоста. А слом стереотипа — это очень дорогого стоит. Это — рождение национальной военной школы… В кои-то веки мы снова сделали их красиво», — отметил Арестович.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска — и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР — Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат «Азот».

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