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15:33 (мск), источник: Ведомости

Медведев посоветовал Зеленскому вспомнить слова Цицерона

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его союзникам следует вспомнить слова римского политика и оратора Цицерона — Abiit, excessit, evasit, erupit — что в переводе с латыни означает: «Ушел, скрылся, спасся, бежал», написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Возбужденные украинские власти — в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять “жёсткую” решимость вернуть всё, что потеряно. Только напрасно это, надо было раньше думать. А сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit», — написал политики.

Медведев упомянул, что освобождение территории ЛНР — важное событие в ходе специальной военной операции. По его словам, после этого «европейские друзья», в том числе «разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели» будут и дальше призывать Украину сражаться до победного конца.

3 июля Минобороны сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Союзные силы установили контроль над Лисичанском и другими близлежащими населенными пунктами. Министр рассказал главе государства, что в течение двух недель войска окружили и ликвидировали украинские группировки в «Горском котле» в районах Лисичанска и Северодонецка. Российские и луганские военные взяли под контроль 25 населенных пунктов, а всего в ходе активного наступления взяли под контроль 670 кв. км территорий.

Путин отметил, что подразделения ВС России, которые участвовали в освобождении ЛНР, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности, а остальные группировки войск должны выполнять задачи по ранее утвержденному плану.

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