«Возбужденные украинские власти — в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять “жёсткую” решимость вернуть всё, что потеряно. Только напрасно это, надо было раньше думать. А сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit», — написал политики.
3 июля Минобороны сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Союзные силы установили контроль над Лисичанском и другими близлежащими населенными пунктами. Министр рассказал главе государства, что в течение двух недель войска окружили и ликвидировали украинские группировки в «Горском котле» в районах Лисичанска и Северодонецка. Российские и луганские военные взяли под контроль 25 населенных пунктов, а всего в ходе активного наступления взяли под контроль 670 кв. км территорий.
Путин отметил, что подразделения ВС России, которые участвовали в освобождении ЛНР, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности, а остальные группировки войск должны выполнять задачи по ранее утвержденному плану.