16:15 (мск), источник: © РИА Новости
Дуда заявил, что Балтика станет внутренним морем НАТО
ВАРШАВА, 4 июл — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО.
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Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО регион Балтийского моря рискует превратиться в арену военного соперничества. В свою очередь вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявлял РИА Новости, что Россия не отдаст пространство Балтийского, Баренцева морей, Арктики «охотникам до чужого добра», страны НАТО могут даже не мечтать об этом.
«Согласие НАТО на принятие новых членов — это важное решение. Я надеюсь, что в странах-членах быстро будет принято и ратифицировано это решение. Никому не нужно объяснять, насколько это решение важно для нас», — заявил Дуда, открывая заседание Совета национальной безопасности республики в понедельник в Варшаве.
На этом заседании Дуда намерен рассказать членам Совбеза о результатах завершившегося на прошлой неделе в Мадриде саммите НАТО, в котором он принимал участие.
«По сути Балтийское море сейчас становится внутренним бассейном НАТО. Две очень сильные страны с долгой и сильной военной традицией станут в ближайшее время частью НАТО. Граница России с НАТО вытянется на 1400 километров, что без сомнения не хорошая новость для российских властей», — добавил польский президент.
Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана (РПК).
Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.