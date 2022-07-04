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Спецоперация на Украине
17:20 (мск), источник: © РИА Новости

Британия введет санкции против Белоруссии за поддержку спецоперации России

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Великобритания во вторник введет новые санкции против Белоруссии за поддержку проведения спецоперации на Украине, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Источник: AP 2022

«Правительство Великобритании завтра (5 июля 2022 года) введет новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси, поскольку режим (Александра — ред.) Лукашенко продолжает активно содействовать незаконному вторжению (на Украину президента РФ Владимира — ред.) Путина», — сказано там.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, отмечал Путин, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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