18:09 (мск), источник: ТАСС
Шольц: последствия ситуации на Украине нельзя будет преодолеть в обозримом будущем
Канцлер Германии заявил, что происходящее на Украине является «переломным моментом», который «изменил все».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «историческим вызовом» последствия нынешних событий на Украине, отметив, что их невозможно будет преодолеть в обозримом будущем.
Выступая в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями профсоюзов и промышленных объединений, Шольц заявил, что происходящее на Украине является «переломным моментом», который «изменил все». «Мы должны быть готовы к тому, что эта ситуация не изменится в обозримом будущем», — сказал глава правительства Германии. «Иными словами, мы сталкиваемся с историческим вызовом», — подчеркнул он.
В то же время он выразил мнение, что Германия сможет справиться с кризисом, возникшим из-за ситуации вокруг Украины. «Федеральное правительство уже представило два обширных пакета [помощи], чтобы заметно облегчить гражданам финансовое бремя», — заметил Шольц. На эти цели в текущем году, по его словам, «власти ФРГ выделили €30 млрд».
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.