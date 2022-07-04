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20:02 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу

Документом предусматривается призвать на срочную военную службу, службу в резерве граждан Белоруссии мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

Источник: Reuters

МИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу и службу в резерве. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом предусматривается призвать в августе — ноябре 2022 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Белоруссии мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку. «Принятие указа позволит республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве», — отметили в пресс-службе.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки военной службы.

В Белоруссии призыв на срочную военную службу проводится два раза в год — весной и осенью.

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