Правительство утвердило правила просветительской деятельности

Отдельно в документе говорится о лицах и структурах, признанных в России иностранными агентами. При осуществлении просветительской деятельности в своих сообщениях и материалах они обязаны указывать свой статус.
Просветительская деятельность должна содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности. При ее ведении необходимо также «учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей человека».
«Настоящие правила не распространяются на отношения, связанные с осуществлением просветительской деятельности в рамках культурно-просветительской деятельности религиозных организаций», — указывается в нем.
В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «Об образовании», касающиеся регулирования просветительской деятельности. 1 июня того же года они вступили в силу.
Поправки ввели понятие «просветительская деятельность», а правительство было наделено полномочиями по определению ее порядка и формы. Авторы законопроекта в пояснительной записке указывали, что прежняя версия создавала предпосылки «для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий».
Ее задача — «распространение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации», «развитие способности творческого самовыражения и эстетической образованности», распространение сведений о здоровом образе жизни, психологии, «достижениях современной науки и техники», гражданских правах, деятельности органов власти и т. д.
Те, кто ведет просветительскую деятельность, должны иметь как минимум двухлетний опыт работы в этом направлении или принимать «участие в реализации общественно значимых инициатив», а некоммерческим организациям, признанным иноагентами, заниматься просветительством запрещалось.
Опрошенные РБК ученые пояснили, что он осложнит приглашение иностранных специалистов и для многих волонтерских проектов может стать причиной для их сворачивания. Закон «фактически затыкает рот тем, кто читает научно-популярные лекции, ведет просветительскую работу», считают ученые.
На портале проектов правовых актов эта инициатива, вынесенная на общественное обсуждение, набрала 71 голос «за» и более 25 тыс. «против».