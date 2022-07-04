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23:23 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский приказал создать администрации в подконтрольных Киеву районах ДНР

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник подписал указ о создании «военных администраций» населенных пунктов в 14 районах пока подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Они будут созданы в городах Бахмут, Краматорск, Курахово, Лиман, Николаев, Святогорск, Сиверск, Соледарск и Часов Яр, а также в поселках Большая Новоселковка и Черкасское и селах Шахово, Комар и Звановка.

Генеральному штабу вооруженных сил Украины и так называемой Донецкой областной государственной администрации указом Зеленского предписывается выполнить мероприятия по созданию этих военных администраций.

Согласно обнародованному распоряжению Зеленского, главой городской военной администрации Краматорска назначен Александр Гончаренко.

В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.

Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО «Град» и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.

В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась — противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.

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