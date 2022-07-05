Япония по дипканалам выясняет сроки исполнения решения по «Сахалину-2»

«В настоящее время по дипломатическим каналам мы просим предоставить объяснение по поводу сроков выполнения президентского указа, инвестиционных условий и других деталей», — сказал он.
Президент России Владимир Путин 1 июля подписал указ, согласно которому оператором «Сахалина-2», реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), вместо компании «Сахалин энерджи» станет создаваемое Россией общество с ограниченной ответственностью.
Имущество «Сахалин энерджи» безвозмездно перейдет РФ, которая передаст его на время действия СРП новому оператору, к нему же перейдут все права и обязанности предшественника.
Контрольный пакет (50% плюс одна акция) в «Сахалин энерджи» принадлежит «Газпрому», Shell имеет 27,5% акций, Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно.
Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию. Поставки из России покрывают 8,8% потребностей Японии в сжиженном газе, большая его часть идет в страну с «Сахалина-2». В связи с событиями на Украине Shell объявила о выходе из проекта. При этом агентство Bloomberg сообщало, что покупкой доли Shell в проекте интересуются китайские нефтегазовые государственные компании.
Премьер Фумио Кисида ранее отметил, что решение касательно «Сахалина-2» не означает немедленного прекращения поставок СПГ в Японию. По его словам, Токио будет совместно с компаниями изучать ситуацию и обсуждать дальнейшие действия. В пресс-службах корпораций Mitsui и Mitsubishi ТАСС ранее сообщили, что они проясняют обстановку.