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06:18 (мск), источник: ТАСС

Япония по дипканалам выясняет сроки исполнения решения по «Сахалину-2»

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Япония по дипломатическим каналам выясняет конкретные сроки и другие сопутствующие детали, касающиеся исполнения решения РФ о назначении российского ООО оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2», где у японских компаний Mitsui и Mitsubishi есть доли. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

Источник: Reuters

«В настоящее время по дипломатическим каналам мы просим предоставить объяснение по поводу сроков выполнения президентского указа, инвестиционных условий и других деталей», — сказал он.

Хагиуда также отметил, что Япония продолжит прилагать все усилия для защиты стабильных поставок энергоресурсов.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал указ, согласно которому оператором «Сахалина-2», реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), вместо компании «Сахалин энерджи» станет создаваемое Россией общество с ограниченной ответственностью.

Имущество «Сахалин энерджи» безвозмездно перейдет РФ, которая передаст его на время действия СРП новому оператору, к нему же перейдут все права и обязанности предшественника.

Остальные акционеры «Сахалин энерджи» в течение месяца должны согласиться принять доли в создаваемой компании пропорционально долям в прежней.

Контрольный пакет (50% плюс одна акция) в «Сахалин энерджи» принадлежит «Газпрому», Shell имеет 27,5% акций, Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно.

Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию. Поставки из России покрывают 8,8% потребностей Японии в сжиженном газе, большая его часть идет в страну с «Сахалина-2». В связи с событиями на Украине Shell объявила о выходе из проекта. При этом агентство Bloomberg сообщало, что покупкой доли Shell в проекте интересуются китайские нефтегазовые государственные компании.

Премьер Фумио Кисида ранее отметил, что решение касательно «Сахалина-2» не означает немедленного прекращения поставок СПГ в Японию. По его словам, Токио будет совместно с компаниями изучать ситуацию и обсуждать дальнейшие действия. В пресс-службах корпораций Mitsui и Mitsubishi ТАСС ранее сообщили, что они проясняют обстановку.

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