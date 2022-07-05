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08:59 (мск), источник: © РИА Новости

Алиханов анонсировал решение вопроса с транзитом в Калининградскую область

КАЛИНИНГРАД, 5 июл — РИА Новости. Работа над решением вопроса с транзитом в Калининградскую область идет, есть хорошие шансы, что она будет завершена так, как нужно региону и стране, заявил РИА Новости калининградский губернатор Антон Алиханов.

Источник: © РИА Новости

«Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране», — сказал он РИА Новости.

Губернатор добавил, что единственный вариант решения вопроса раз и навсегда — принятие Евросоюзом нового пакета санкций с исключениями или внесение исключений в действующие пакеты.

«С точки зрения устойчивости юридической позиции, конечно, либо по первому, либо по второму треку надо дойти до конца», — пояснил он.

Алиханов напомнил, что 10 июля ЕС должен обнародовать очередной санкционный пакет.

«Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры», — добавил он.

Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции ЕС: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.

Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.

Агентство Bloomberg на минувшей неделе сообщило, что одновременно с принятием нового пакета антироссийских санкций ЕС может скорректировать правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.

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