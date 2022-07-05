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07:14 (мск), источник: © РИА Новости

Патрушев перечислил цели спецоперации на Украине

ХАБАРОВСК, 5 июл — РИА Новости. Цели российской специальной операции будут достигнуты, несмотря на то, что США и другие страны Запада оказывают Украине военную помощь, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Цели спецоперации — обеспечить защиту людей от геноцида со стороны украинского неонацистского режима, демилитаризировать и денацифицировать территорию Украины, на деле добиться ее нейтрального статуса, который прописан в украинской конституции, сказал Патрушев, выступая в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности.

«Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Патрушев пояснил, что России пришлось начать специальную военную операцию потому, что «распространение на Украине неонацизма, функционирование на ее территории биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США, а также заявленные киевскими властями планы по созданию ядерного оружия и вступлению в НАТО создавали существенные угрозы безопасности не только России, но и всего мира».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, отмечал Путин, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Как отметил Владимир Путин 30 июня, спецоперация на Украине идет по плану, подгонять ее под какие-то сроке неправильно, российские войска достигают поставленных целей.

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