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09:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Казахстан заявил о возможности расторгнуть аренду судна с «украинским зерном»

Казахстанские власти могут расторгнуть договор с арендаторами сухогруза «Жибек жолы», который перевозил партию зерна и был задержан в Турции. Об этом заявил министр индустриального и инфраструктурного развития страны Каирбек Ускенбаев, пишет РИА Новости.

Источник: Reuters

Речь идет об инциденте, когда Украина обратилась к властям Турции с просьбой задержать и арестовать казахское судно под флагом России. Утверждалось, что на нем перевозится «краденное» зерно из порта Бердянска. Анкара согласилась выполнить требование Киева и начала расследование.

По словам министра, всю ответственность за деятельность корабля в море и портах несет его арендатор, а казахская сторона попросту не может контролировать этот процесс. Он предложил дождаться окончания расследования и делать выводы по ситуации в рамках «правового поля».

«Естественно, есть ограничения, что он [арендатор] не имеет права тем заниматься, этим заниматься. Если он занялся какой-то деятельностью, которая не соответствуют правовым нормам, которые действуют в Казахстане и международном праве, конечно, данный договор будет расторгнут и судно будет отозвано», — сказал Ускебаев.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что турецкие чиновники организовали экспертизу зерновых на судне. Оно останется в порту, пока власти не выяснят все детали происхождения и передвижения груза.

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