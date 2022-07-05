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11:59 (мск), источник: РИА Новости

Алиханов предупредил ЕС о наличии «крайнего ответа» на блокировку транзита

КАЛИНИНГРАД, 5 июл — РИА Новости. У России есть «крайний» экономический ответ на блокирование транзита грузов в Калининградскую область через Литву, заявил РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.

Источник: РИА Новости

Если они декларируют это и собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода. Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее. Но мне бы очень не хотелось в это соревнование вступать. Надеюсь на их благоразумие.

Антон Алиханов
губернатор Калининградской области

Он подчеркнул, что европейцы ставят регион в такие условия, которые ограничивают в том числе гуманитарные возможности и нормальное существование. Нарастает инфляционное давление, ухудшается жизнь более миллиона человек, указал губернатор.

«О каком хорошем, добром отношении к своим соседям можно говорить? Ведь у нас нормальные отношения, во всяком случае с людьми, на уровне человеческого общения. С чего вдруг руководители стали желать экономически задушить наш регион?» — продолжил Алиханов.

Он не исключил, что в вопросе транзита литовские власти могут добиваться дополнительных уступок и помощи от ЕС и НАТО, поэтому Вильнюс политизирует ситуацию.

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.

Как позднее объявил Алиханов, появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.

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