Алиханов предупредил ЕС о наличии «крайнего ответа» на блокировку транзита

Он подчеркнул, что европейцы ставят регион в такие условия, которые ограничивают в том числе гуманитарные возможности и нормальное существование. Нарастает инфляционное давление, ухудшается жизнь более миллиона человек, указал губернатор.
Он не исключил, что в вопросе транзита литовские власти могут добиваться дополнительных уступок и помощи от ЕС и НАТО, поэтому Вильнюс политизирует ситуацию.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Как позднее объявил Алиханов, появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.