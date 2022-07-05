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11:24 (мск), источник: Известия

Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции во вторник, 5 июля, подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).

Источник: Reuters

Накануне сообщалось, что страны за один раунд завершили переговоры о присоединении к блоку.

Процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии 1 июля. Его инициировал кабинет министров ФРГ. По словам представителя кабмина страны Штеффена Хебештрайта, в лице Финляндии и Швеции немецкие власти планируют получить «двух ценных партнеров».

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировал на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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