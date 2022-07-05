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11:54 (мск), источник: © РИА Новости

У Японии не будет ни нефти, ни газа из России, заявил Медведев

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя высказывание японского премьера Фумио Кисиды про потолок цены на российскую нефть, заявил, что у Японии не будет ни нефти, ни газа из России, как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2».

Источник: © РИА Новости

«В переводе с японского на русский это означает: нефти будет на рынке существенно меньше, а цена её будет гораздо выше. Причём выше прогнозной астрономической цены в 300−400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ “Сахалин-2”, — написал он в своем Telegram-канале.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявил, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости, также планируется создание механизма, который бы препятствовал покупке нефти из России по стоимости выше введенного ограничения. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник отметил, что такое отдельно взятое заявление не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами.

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