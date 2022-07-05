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12:43 (мск), источник: ТАСС

Полное выполнение задач и сохранение жизней военных. Шойгу назвал приоритеты на Украине

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российская военная операция на Украине продолжится до полного выполнения задач, которые поставил президент Владимир Путин. Об этом заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Приоритетами, подчеркнул он, являются сохранение жизней и здоровья российских военных и исключение угроз для мирных жителей. ТАСС собрал основные тезисы из выступления министра.

О перспективах операции

Российские военные не собираются останавливаться после полного освобождения территории Луганской Народной Республики: «Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим».

О приоритетах военных

«Сегодня для нас главные приоритеты — сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, исключение угрозы безопасности гражданского населения».

Министр не уточнил, на каких задачах и направлениях намерены сконцентрироваться военные. В понедельник Путин сообщал, что получил от генералов предложения по развитию наступления, и подчеркивал, что подразделения, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны получить отдых, а группировки «Восток» и «Запад» — «выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам».

О западном оружии

Коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения киевскому режиму. В страну уже доставлено более 28 тыс. тонн военных грузов. При этом часть западного вооружения «расползается» по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок.

Сергей Шойгу
глава Минобороны

Об иностранных наемниках

«В результате успешного наступления российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний».

Так, только за последние 10 дней 170 наемников были убиты, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули украинскую территорию.

В середине июня Минобороны РФ сообщало, что на территории страны остается 3 221 иностранный наемник и военный специалист, при этом их поток на Украину «не только сократился, но и фактически разворачивается в обратную сторону».

О гуманитарном аспекте

Российские военные оказывают всестороннюю поддержку населению освобожденных городов, и «обеспечение мирной жизни на подконтрольной российским войскам территориях будет продолжено».

Кроме того, Москва обеспечивает безопасность судоходства в Черном и Азовском морях: «Нами создано два гуманитарных коридора для движения гражданских морских судов. Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь».

Российские саперы проверили на наличие мин более 3 700 гектаров освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик, и обнаружили и обезвредили 46 379 взрывоопасных предметов.

О призывниках

Весенняя призывная кампания идет по плану — к местам службы направлены уже более 89 000 человек (из плановых 134 500), но в Донбасс и на Украину они не попадут: «Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции».

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