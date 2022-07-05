Полное выполнение задач и сохранение жизней военных. Шойгу назвал приоритеты на Украине

Приоритетами, подчеркнул он, являются сохранение жизней и здоровья российских военных и исключение угроз для мирных жителей. ТАСС собрал основные тезисы из выступления министра.
Российские военные не собираются останавливаться после полного освобождения территории Луганской Народной Республики: «Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим».
«Сегодня для нас главные приоритеты — сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, исключение угрозы безопасности гражданского населения».
Министр не уточнил, на каких задачах и направлениях намерены сконцентрироваться военные. В понедельник Путин сообщал, что получил от генералов предложения по развитию наступления, и подчеркивал, что подразделения, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны получить отдых, а группировки «Восток» и «Запад» — «выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам».
«В результате успешного наступления российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний».
Так, только за последние 10 дней 170 наемников были убиты, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули украинскую территорию.
Российские военные оказывают всестороннюю поддержку населению освобожденных городов, и «обеспечение мирной жизни на подконтрольной российским войскам территориях будет продолжено».
Кроме того, Москва обеспечивает безопасность судоходства в Черном и Азовском морях: «Нами создано два гуманитарных коридора для движения гражданских морских судов. Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь».
Российские саперы проверили на наличие мин более 3 700 гектаров освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик, и обнаружили и обезвредили 46 379 взрывоопасных предметов.
Весенняя призывная кампания идет по плану — к местам службы направлены уже более 89 000 человек (из плановых 134 500), но в Донбасс и на Украину они не попадут: «Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции».