Сидней столкнулся с мощным наводнением Как выглядит самый многонаселенный город Австралии после разгула стихии
Фоторепортажи
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
13Последний герой
Спецоперация на Украине
12:56 (мск), источник: © РИА Новости

ГД приняла закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем и окончательном чтении закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС.

Источник: © РИА Новости

Базовый документ предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС). В кабмине считают, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.

Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства.

Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов ранее отмечал, что принятие данного проекта позволит работодателям осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу. Он также добавил, что объединение ПФР и ФСС позволит увеличить размеры социальных пособий в 1,5 раза к 2025 году.

Поправками, которые были приняты во втором чтении, устанавливаются социальные гарантии для работников фонда, которые включают в себя право на санаторно-курортное лечение и медицинское обслуживание, а также субсидию на приобретение жилья. Также исключается положение о наблюдательном совете фонда, который должен был стать высшим коллегиальным органом управления.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Британии нашли уязвимое место НАТО, связанное с Россией
'Такого раньше не было'. С чем столкнулись иностранные наемники в Донбассе
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь