ГД приняла закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

Базовый документ предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС). В кабмине считают, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.
Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства.
Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов ранее отмечал, что принятие данного проекта позволит работодателям осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу. Он также добавил, что объединение ПФР и ФСС позволит увеличить размеры социальных пособий в 1,5 раза к 2025 году.
Поправками, которые были приняты во втором чтении, устанавливаются социальные гарантии для работников фонда, которые включают в себя право на санаторно-курортное лечение и медицинское обслуживание, а также субсидию на приобретение жилья. Также исключается положение о наблюдательном совете фонда, который должен был стать высшим коллегиальным органом управления.