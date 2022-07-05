Ураган в Якутии снес декорации Спортивных игр (видео) Есть пострадавшие
Фоторепортажи
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
Спецоперация на Украине
14:06 (мск), источник: Известия

Песков опроверг информацию об отказе Си Цзиньпина посетить Россию по приглашению Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 июля опроверг информацию зарубежных СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию.

Источник: AP 2022

«Это полностью не соответствует действительности», — сказал Песков на брифинге.

Он отметил, что в Китае все еще действуют определенные ограничения по COVID-19. По словам пресс-секретаря президента РФ, и у Путина, и у Си Цзиньпина есть действующие приглашения посетить страны друг друга, но в настоящий момент это не представляется возможным именно из-за ковидных мер.

«И по мере того, как все эти ослабления этих ограничений позволят, конечно, все визиты будут осуществлены», — заверил Песков.

15 июня Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в котором обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня. В ходе беседы лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Кроме того, они подтвердили стремление к углублению партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях.

Также отмечалось, что российский лидер изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции по защите Донбасса задач. В свою очередь Си Цзиньпин отметил правомерность предпринимаемых Россией действий. В Кремле подчеркнули, что разговор прошел в традиционно теплом и дружеском ключе.

До этого Путин и Си Цзиньпин встретились 4 февраля в Пекине, куда российский лидер прибыл для участия в церемонии открытия Олимпийских игр. Песков тогда рассказал, что политики затронули тему открытия границ между РФ и КНР.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь