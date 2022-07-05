Володин: Украина ведет к тому, чтобы наши войска не останавливались у границ ЛНР и ДНР

«Украина превратилась в террористическое государство… Мы с вами не молчим. Мы делаем все для того, чтобы решить вопросы, связанные с обеспечением безопасности наших граждан. Вы правильно сказали: Украина превратилась в террористическое государство. Их президент возглавляет преступный режим. Нам надо делать все для того, чтобы успешно была завершена СВО (специальная военная операция.— “Ъ”)», — сказал Вячеслав Володин (цитата по «РИА Новости»).
Спикер заявил, что удары по территории России наносятся с территории Харьковской и других украинских областей и «ответ будет очень жестким». Особое внимание господин Володин уделил тому, что стоит задача обеспечить всем необходимым солдат и офицеров, а также решить вопросы с укреплением ВПК. Он отметил, что позиция президента США и глав европейских государств заключается в том, чтобы военные действия длились как можно дольше.
Регулярно обстрелы происходят в Курской, Белгородской и Брянской областях. В Белгороде в ночь на 3 июля в результате ракетного обстрела повреждения получили более 70 домов, при этом погибли четыре человека, три из которых — украинцы. Два беспилотника были сбиты на подлете к Курску. Сегодня утром, 5 июля, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Зерново в Суземском районе.
«Для них граждане Украины — расходный материал. Поставляют оружие с целью затянуть вооруженный конфликт. Поэтому когда речь начинают заводить, как мы видим, задачу и когда все это закончится. Закончится в том числе тогда, когда перестанут наносить удары по нашим мирным городам и селам», — заявил спикер.
Напомним, что вчера, 4 июля, президент России Владимир Путин заявил, что подразделения группировки «Центр», принимавшие участие в боях за ЛНР, должны отдохнуть и улучшить свои боевые возможности. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу глава государства также сообщил, что группировки «Восток» и «Запад» должны продолжить выполнять свои задачи.
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