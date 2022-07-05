ГД приняла закон о статусе ветерана для гражданских участников спецоперации

В середине июня «Единая Россия» внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому статус ветерана следует предоставить гражданскому персоналу российских вооруженных сил, ремонтным бригадам, врачам и другим специалистам, привлеченным к выполнению задач СВО.
Как подчеркнул секретарь Генерального совета ЕР Андрей Турчак, статус ветерана предоставит гражданскому персоналу в зоне боевых действий дополнительную социальную защиту.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что гражданские специалисты проявляют героизм во время спецоперации и заслуживают поддержки государства.
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.