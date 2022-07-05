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16:15 (мск), источник: © РИА Новости

ГД приняла закон о статусе ветерана для гражданских участников спецоперации

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о наделении статусом ветерана боевых действий гражданских лиц, участвующих в спецоперации России на Украине.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В середине июня «Единая Россия» внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому статус ветерана следует предоставить гражданскому персоналу российских вооруженных сил, ремонтным бригадам, врачам и другим специалистам, привлеченным к выполнению задач СВО.

Уточняется, что после принятия документа перечисленные категории граждан смогут получить социальную поддержку, а именно льготы и некоторые другие преимущества.

Как подчеркнул секретарь Генерального совета ЕР Андрей Турчак, статус ветерана предоставит гражданскому персоналу в зоне боевых действий дополнительную социальную защиту.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что гражданские специалисты проявляют героизм во время спецоперации и заслуживают поддержки государства.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

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