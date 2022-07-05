В Швейцарии выступили против конфискации российских активов

«Мы можем принять решение, которое идеально подходит для ситуации с Украиной, но мы создаем возможность принять то же самое решение во многих других случаях и, следовательно, вы даете гораздо больше власти правительствам, чем гражданам», — сказал Кассис в ходе международной конференции по восстановлению Украины, проходившей в швейцарском городе Лугано.
Кассис также подчеркнул, что для конфискации активов нужна соответствующая правовая база, которой в большинстве европейских стран нет.
В понедельник на конференции в Лугано украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны стать конфискованные активы России.