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22:18 (мск), источник: © РИА Новости

В Швейцарии выступили против конфискации российских активов

ЦЮРИХ, 5 июл — РИА Новости. Конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис и добавил, что право собственности — одно из фундаментальных прав человека.

Источник: Reuters

«Мы можем принять решение, которое идеально подходит для ситуации с Украиной, но мы создаем возможность принять то же самое решение во многих других случаях и, следовательно, вы даете гораздо больше власти правительствам, чем гражданам», — сказал Кассис в ходе международной конференции по восстановлению Украины, проходившей в швейцарском городе Лугано.

Он назвал право собственности фундаментальным правом человека и подчеркнул, что государства должны защищать граждан «от силовых методов».

Кассис также подчеркнул, что для конфискации активов нужна соответствующая правовая база, которой в большинстве европейских стран нет.

В понедельник на конференции в Лугано украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны стать конфискованные активы России.

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