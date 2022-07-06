Алиханов рассказал о возможной постройке выделенных трасс в Калининград

«У нас железная дорога очень много обеспечивает, и нам нужна железнодорожная ветка. Собственно, она уже существует. <…> Можно построить параллельную, например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией», — сказал глава региона, отвечая на вопрос, заинтересуют ли Калининград возможные поставки через Сувалкский коридор.
Губернатор уточнил, что имеет в виду грузовое движение, но можно рассмотреть и возможность пассажирских перевозок.
Алиханов уточнил, что технически реализовать подобный проект можно только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.
ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается перевозки всех грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас «уже не до разговоров». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.