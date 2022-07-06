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12:28 (мск), источник: © РИА Новости

Россия предупредила ОЗХО о подготовке Украиной провокаций с химоружием

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москва направила в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия ноту о подготовке Киевом провокации с применением отравляющих веществ на Славянской ТЭС в Николаевке, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине

«Сообщили также о том, что провокации украинские националисты собираются организовать и в других местах — в Николаеве, в Харькове. В общей сложности уже больше двух десятков нот направили в технический секретариат», — сказал дипломат.

Он уточнил, что ОЗХО подтвердила получение информации и оперативно распространяет ее среди государств — участников.

Накануне начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики готовят провокацию с хлором в Николаевке (ДНР), чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по химически опасным объектам.

По его словам, украинские неонацисты завезли на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС более шести тысяч литров жидкого хлора, которые они заминировали и планируют подорвать при подходе российских войск и подразделений ДНР.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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