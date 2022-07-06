Янукович призвал украинцев «сохранить то, что есть»

«Мне кажется, что сегодня, как никогда, требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор — воевать “до последнего украинца” либо пытаться сохранить то, что еще осталось. Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», — говорится в обращении господина Януковича, опубликованном его пресс-секретарем Юрием Кирасиром в Facebook (принадлежащий Meta Inc., признанной экстремистской организацией).
Он считает, что ей не доверяют «даже в отсутствие альтернативных источников информации». «Попытки найти виноватых в том, что с 2014 года жизнь в стране неуклонно ухудшалась, будут прогнозируемо сводиться к тому, что виноват кто угодно, только не власть», — утверждает Янукович.
Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. Его отстранили от власти во время «Евромайдана» в феврале 2014 года. Политик бежал в Россию. На Украине в отношении господина Януковича было возбуждено несколько уголовных дел. В 2019 года он был заочно приговорен на Украине к 13 годам тюрьмы за госизмену.