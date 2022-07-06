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20:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Джонсон отклонил просьбу Шотландии о голосовании за независимость

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отклонил просьбу Шотландии о голосовании за независимость. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2022

Политик в письме первому министру Шотландии Николе Стерджен заявил, что сейчас не время возвращаться к вопросу о независимости. Он обосновал отказ «беспрецедентными проблемами внутри страны и за рубежом».

Стерджен в ответ обратила внимание, что у Шотландии будет возможность выбрать независимость на референдуме 19 октября 2023 года, и автономия «не будет в плену у этого или любого другого премьера».

28 июня первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии (ШНП) предложила провести второй референдум о выходе региона из состава Соединенного Королевства 19 октября 2023 года. Во время выступления в региональном парламенте в Эдинбурге она уточнила, что вопрос будет вынесен на рассмотрение в Верховный суд Великобритании.

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