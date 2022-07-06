Джонсон заявил членам кабмина, призывавшим его подать в отставку, что не покинет свой пост

Как в свою очередь отметили источники телеканала ITV, Джонсон ответил собеседникам, что они должны либо поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» нынешним летом, либо столкнуться с «хаосом борьбы за лидерство» в партии и давлением оппозиции, которая будет добиваться скорейшего проведения парламентских выборов.
Джонсон ответил отказом, подчеркнув, что действует на благо страны, а не в собственных интересах. Как сообщает агентство PA, премьер-министр вновь заявил, что «страна сталкивается с исключительно важными проблемами» и в такое время было бы безответственно менять руководство правящей партии. По его словам, тори на долгие месяцы погрязнут во внутренней борьбе, пытаясь выбрать нового лидера партии, утратят остатки доверия и после следующих выборов будут на десятилетия отстранены от власти.
По данным Sky News, Джонсона призывали уйти глава МВД Прити Пател, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг, министр транспорта Грант Шэппс, а также новый глава Минфина Надим Захави, занявший эту должность во вторник после того, как его предшественник Риши Сунак покинул пост из-за этических и политических претензий к главе правительства.
Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, в отставку ушел британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис. Он также был среди членов кабмина, которые ранее в среду призвали Джонсона уйти с должности.
В ближайшие дни члены фракции тори могут организовать новый вотум о доверии Джонсону.
Предыдущий состоялся в начале июня, и, согласно действующим правилам, процедуру можно повторить не ранее чем через год, однако этот принцип могут отменить члены парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-консерваторов. В понедельник он должен избрать новый состав исполкома, который сможет рассмотреть этот вопрос.
Джонсон был вынужден пройти через процедуру о вотуме доверия на фоне резкого падения своей популярности и рейтинга правящей партии из-за скандала с вечеринками, проходившими в резиденции главы правительства во время действия жестких коронавирусных ограничений в 2020—2021 годах.
Новый скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного партийного организатора («кнута») тори Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2019 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.