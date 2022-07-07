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12:40 (мск), источник: RTVi

Экс-советник министра обороны США предрек исчезновение Украины с карты мира

Украина может исчезнуть с карты мира как государство, если Запад продолжит поставки оружия Киеву. Об этом, как сообщает Pledge Times, заявил экс-советник главы Минобороны США, полковник в отставке, участник воздушной кампании НАТО в Косово в 1999 году Дуглас Макгрегор в эфире Sky News Australia.

Спецоперация на Украине

Макгрегор подчеркнул, что западные страны должны стремиться урегулировать конфликт мирным путем, иначе Украине «не избежать дальнейших жертв и разрушений». По словам полковника, жители Франции, Германии и Великобритании в целом поддерживают такое стремление, потому что нет смысла в том, чтобы «сражаться до последнего украинца».

«Нам нужно прекращение огня. Австралия должна настаивать на этом, потому что никто в Вашингтоне на это не согласится», — заявил полковник.

Макгрегор известен своими высказываниями в адрес Украины. Так, в конце июня он в интервью Youtube-каналу Judging Freedom назвал страну «несостоявшимся государством», обвинив в этом украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, несмотря на поддержку Запада, Киев «уже проиграл».

В конце апреля полковник в интервью El Mundo похвалил российские войска за то, что они «избегают сопутствующего ущерба среди населения» Украины. По его словам, ВС России действуют так, «как никто не ожидал». 6 марта в интервью Fox Business Макгрегор назвал Зеленского «марионеткой» и заявил, что российские войска на Украине «действуют очень мягко».

1 июня США одобрили Украине поставки ракетных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), а также боеприпасов к ним. По данным источников Washington Post, Киев получит от Вашингтона боеприпасы, которые способны стрелять только на расстояние до 70 км. При этом потенциально HIMARS способны достигать целей, которые находятся на удалении нескольких сотен километров.

Американский посол на Украине Бриджит Бринк говорила, что США не будут указывать Украине, на какую дистанцию стрелять из установок HIMARS. «Вопрос расстояния ударов будет решаться Вооруженными силами Украины самостоятельно», — сказала она.

Великобритания, в свою очередь, согласилась поставить Украине РСЗО M270, которые способны поражать вражеские цели на расстоянии до 80 километров.

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