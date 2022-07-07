Токаев предложил наладить поставки нефти в обход России

«Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут… Поручаю “КазМунайГазу” проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта… Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок… Теперь другое время», — рассказал Токаев на совещании по развитию транспортно-транзитной инфраструктуры страны (цитата по Reuters).
Транскаспийский международный транспортный маршрут — транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и европейские страны. Пропускная способность маршрута составляет 10 млн тонн груза в год.
Он добавил, что руководству Казахстана следует осуществить модернизацию железнодорожной инфраструктуры страны. Как считает Токаев, транспортно-логистическая отрасль является особенно значимой для обеспечения экспортных операций.
5 июля суд в Новороссийске принял решение приостановить работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на один месяц. Основанием для приостановки деятельности АО КТК-Р стали экологические нарушения. КТК является основным экспортным маршрутом для поставок топлива из Казахстана. В 2021 году объем отгрузки топлива через КТК превысил 60,7 млн тонн нефти.
На этой неделе стало известно, что Минфин Казахстана опубликовал для обсуждения проект приказа, де-факто ограничивающего поставки отдельных видов товаров в Россию из-за санкций. В середине июня Токаев заявил президенту Владимиру Путину, что Казахстан не намерен признавать ДНР и ЛНР как «квазигосударственные» образования, признание которых способствует росту нестабильности в мире.