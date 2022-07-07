13:17 (мск), источник: Газета.Ру
Песков об уходе премьера Британии: Джонсон очень нас не любит, мы его тоже
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Москве «не очень любят господина Джонсона».
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На вопрос журналиста о том, повлияет ли уход Бориса Джонсона с поста британского премьера на ситуацию на Украине, Песков ответил, что ситуация в Великобритании не является приоритетом работы Кремля.
«Безусловно, ситуация в Великобритании не может быть приоритетом нашей работы. Мы следим, в первую очередь, за тем, что происходит у нас в стране. Но, конечно, обращаем внимание на правительственный кризис [в Великобритании — “Газета.Ru”]. Что касается самого господина Джонсона: он нас очень не любит. Мы его тоже», — пояснил Песков.
Ранее The Telegraph писал, что уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании повлияет на позиции Киева в конфликте с РФ, так как преемник Джонсона может «не иметь такой склонности к риску или готовности делать все возможное ради Киева».
Однако роль Великобритании может остаться значительной в украинском вопросе даже без Джонсона на посту премьер-министра, так как он получал поддержку в своих решениях от министра обороны Бена Уоллеса и главы британского МИД Лиз Трасс.