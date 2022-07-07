После шоу с флагом Украины на Змеином сработала «мышеловка»

После того, как несколько дней назад российские войска оставили остров Змеиный, как было сказано «в качестве жеста доброй воли», военные эксперты называли этот дар «троянским конем». И были правы. Киев опять понес потери, на этот раз ради пиар-акции с водружением флага Украины на эту скалу в Черном море.
Пиар-акция очень нужна была Киеву после стремительной сдачи Северодонецка и Лисичанска. Пустой остров лучше всего подходил для демонстрации «перемоги». Акцию реализовывали в несколько заходов.
Вначале скинули флаг Украины с вертолета на остров и быстро улетели, чтобы не попасть под огонь. А через несколько дней отправили к Змеиному спецназ на моторных лодках.
Чем кончилась эта затея, рассказало российское Минобороны в очередной сводке. По его данным, ночью 7 июля была предпринята попытка символической доставки флага на Змеиный. Примерно в 5 утра на остров высадились несколько украинских военных. Была осуществлена видеосъемка с развернутым «жовто-блакитным» флагом. Ну, а потом был «салют» — самолет ВКС России, как сообщает наше Минобороны, немедленно нанес удар высокоточными ракетами. Часть военных погибла, оставшиеся успели ретироваться на лодке в направлении поселка Приморское Одесской области.
Какие выводы из этой истории? Во-первых, Киеву не жалко ради красивой картинки пожертвовать жизнями нескольких своих спецназовцев.
Ну, и главное (об этом предупреждали эксперты) — Змеиный и все, что вокруг него происходит, находятся под контролем российских средств наблюдения и в зоне гарантированного уничтожения. Это своего рода мышеловка, в которую ВСУ попали, а если не изменят тактику, то попадут еще не раз. Все военные объекты ВСУ на Змеином будут ликвидированы быстро и без всякого риска для нас.
Комментируя события вокруг Змеиного, военный эксперт капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров, отметил, что украинцам «кровь из носу нужен символ победы», хоть какой-нибудь.
«Они умеют из ничего делать дезинформационную кампанию. Теперь месяц будут рассказывать из всех утюгов, как “захватили” то, что было ликвидировано перед эвакуацией — РЛС, оружие и боеприпасы», — сказал Гундаров.
В свою очередь, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя сообщение Минобороны РФ, написал в соцсетях: «Работами нулевого цикла, проведенными силами российских ВКС на острове Змеиный — удовлетворен! Присылайте еще — строительный мусор!».
Украинский политик Олег Царев также прокомментировал киевскую акцию на Змеином: «Украина провела очередной флешмоб, практическая польза от которого нулевая».
По его мнению, «надо освобождать Одессу, а остров Змеиный будет к ней приятным довеском, который мы получим автоматически».