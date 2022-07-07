Ученые: единственное насекомое Антарктиды обречено на вымирание Его методы выживания в холоде больше не работают
Фоторепортажи
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
10Выдающиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны в России
Спецоперация на Украине
16:19 (мск), источник: ТАСС

Нарышкин: политика НАТО является основной угрозой для международной безопасности

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал политику НАТО основной угрозой и дестабилизирующим фактором международной безопасности.

Источник: РИА "Новости"

«Последние 30 лет говорят о том, что такая довольно агрессивная политика блока НАТО во главе с Соединенными Штатами Америки является, наверное, основной угрозой, основным дестабилизирующим фактором международной безопасности», — сказал он в четверг журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, после совместного заседания коллегий СВР и Комитета государственной безопасности Белоруссии.

«Посмотрите, политические руководители стран НАТО постоянно бубнят о том, что НАТО — это оборонительный блок. Ну какой он оборонительный? Какие оборонительные задачи блок НАТО решил в последние 30 лет?» — добавил Нарышкин.

Директор СВР подчеркнул, что в последние полтора десятилетия были две угрозы для Европейского континента, для стран Европы: это миграционный кризис 2015 года, который буквально волной захлестнул Центральную и Западную Европу, и терроризм.

Что-нибудь блок НАТО смог противопоставить этим двум реальным угрозам? Ничего. Одновременно тридцать [лет] или даже два десятилетия последних — агрессия в Югославию, агрессия в Ирак, в Ливию, в Сирию. Вот это настоящее лицо НАТО.

Сергей Нарышкин
директор Службы внешней разведки РФ

Поэтому, по словам директора СВР, события, которые происходят в наше время, в последний год только укрепляют эту негативную тенденцию.

Недавний саммит НАТО в Мадриде показал, что «маски сброшены», отметил также Нарышкин. «Для нас очевидно, что блок НАТО ведет такую, можно сказать, гибридную войну и против России, и против нашего союзника — Республики Беларусь», — добавил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Глава ВГА Запорожской области: там огромные запасы топлива, просто невероятные, не понимаю, зачем там было столько собрано
Испытания не остались незамеченными для иностранных спецслужб
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь