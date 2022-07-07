Нарышкин: политика НАТО является основной угрозой для международной безопасности

«Последние 30 лет говорят о том, что такая довольно агрессивная политика блока НАТО во главе с Соединенными Штатами Америки является, наверное, основной угрозой, основным дестабилизирующим фактором международной безопасности», — сказал он в четверг журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, после совместного заседания коллегий СВР и Комитета государственной безопасности Белоруссии.
«Посмотрите, политические руководители стран НАТО постоянно бубнят о том, что НАТО — это оборонительный блок. Ну какой он оборонительный? Какие оборонительные задачи блок НАТО решил в последние 30 лет?» — добавил Нарышкин.
Директор СВР подчеркнул, что в последние полтора десятилетия были две угрозы для Европейского континента, для стран Европы: это миграционный кризис 2015 года, который буквально волной захлестнул Центральную и Западную Европу, и терроризм.
Поэтому, по словам директора СВР, события, которые происходят в наше время, в последний год только укрепляют эту негативную тенденцию.
Недавний саммит НАТО в Мадриде показал, что «маски сброшены», отметил также Нарышкин. «Для нас очевидно, что блок НАТО ведет такую, можно сказать, гибридную войну и против России, и против нашего союзника — Республики Беларусь», — добавил он.