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20:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: Россия всерьез-то еще ничего не начинала на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что «мы всерьез-то еще ничего не начинали» на Украине. По его словам, западные страны должны были понять, что проиграли с самого начала российской спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет», — сказал президент на встрече с руководителями фракций Госдумы.

Путин утверждает, что Россия не отказывается от мирных переговоров.

По его словам, те, кто отказывается от них, должны знать, что «чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться».

«Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали», — сказал глава государства.

Как считает Владимир Путин, проведение военной операции означает начало «кардинального слома миропорядка по-американски, это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру». По его мнению, этот мир основан на международном праве, суверенитете народов и цивилизаций, справедливости и равноправия.

Президент РФ считает, что Запад пытается навязать миру «модель тоталитарного либерализма, включая пресловутую культуру отмены, повсеместных запретов». По его мнению, народы большинства стран не хотят такой жизни и такого будущего и стремятся к «содержательному, настоящему суверенитету». «И просто устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными», — добавил Владимир Путин.

По мнению главы государства, членам НАТО «показалась абсурдной» идея вступления России в альянс в тот момент, когда отношения между РФ и НАТО были, «как тогда казалось, безоблачными».

«А почему? Да потому что такая страна, как Россия, просто не нужна им, вот почему. Именно поэтому поддерживали терроризм, сепаратизм в России, внутренние деструктивные силы и пятую колонну в нашей стране», — сказал Путин.

Владимир Путин 24 февраля ввел на Украину российские войска. В ответ ряд стран ввели санкции против президента, чиновников, бизнесменов, была заморожена почти половина золотовалютных резервов РФ. Ограничения распространяются на банки и организации из различных сфер.

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