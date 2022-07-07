Путин: Россия всерьез-то еще ничего не начинала на Украине

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет», — сказал президент на встрече с руководителями фракций Госдумы.
Путин утверждает, что Россия не отказывается от мирных переговоров.
«Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали», — сказал глава государства.
Как считает Владимир Путин, проведение военной операции означает начало «кардинального слома миропорядка по-американски, это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру». По его мнению, этот мир основан на международном праве, суверенитете народов и цивилизаций, справедливости и равноправия.
Президент РФ считает, что Запад пытается навязать миру «модель тоталитарного либерализма, включая пресловутую культуру отмены, повсеместных запретов». По его мнению, народы большинства стран не хотят такой жизни и такого будущего и стремятся к «содержательному, настоящему суверенитету». «И просто устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными», — добавил Владимир Путин.
«А почему? Да потому что такая страна, как Россия, просто не нужна им, вот почему. Именно поэтому поддерживали терроризм, сепаратизм в России, внутренние деструктивные силы и пятую колонну в нашей стране», — сказал Путин.
Владимир Путин 24 февраля ввел на Украину российские войска. В ответ ряд стран ввели санкции против президента, чиновников, бизнесменов, была заморожена почти половина золотовалютных резервов РФ. Ограничения распространяются на банки и организации из различных сфер.