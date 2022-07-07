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22:25 (мск), источник: © РИА Новости

МИД Украины: ни один россиянин за неделю не подал заявку на оформление визы

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Заявок на получение украинской визы от россиян за первую неделю после введения Киевом визового режима не поступало, но было около 100 звонков с просьбой разъяснить правила въезда, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: РИА "Новости"

Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

«За семь дней действия визового режима на всю Россию не нашлось ни одного гражданина, который подал бы на получение украинской визы. Было более 100 звонков в МИД, посольство Украины от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу. Но ни одной заявки не было», — сказал в эфире всеукраинского телемарафона Кулеба.

В российском МИДе РИА Новости ранее заявляли, что получили соответствующую ноту о визовом режиме от властей Украины, но со своей стороны продолжают соблюдать соглашения о безвизовых и трансграничных поездках. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учётом гуманитарной составляющей.

Владимир Зеленский 24 февраля в свете операции России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.

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